- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عربي لمناقشة الممارسات الإسرائيلية العنصرية وتأثيرها في الفلسطينيين والان مع التفاصيل
الأحد 13 ديسمبر 2020
تعقد غدًا، أعمال الدورة الـ "105" لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين.
وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، أن المؤتمر سيناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني، من خلال رصد تلك الممارسات وانعكاساتها على مدينة القدس، وكذلك سيناقش جدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة واللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تواكب المستجدات للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسبل دعم الأونروا لتجاوز أزمتها المالية، مشيرًا إلى أن التوصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مارس المقبل للنظر في اعتمادها .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر عربي لمناقشة الممارسات الإسرائيلية العنصرية وتأثيرها في الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.