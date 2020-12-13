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شكرا لقرائتكم خبر عن يونانيان يواجهان اتهامات بالتجسس لصالح تركيا والان مع التفاصيل
الأحد 13 ديسمبر 2020
أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس الى مواطنين يعملان في جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية.
ووفق وسائل إعلام يونانية فإن الرجلين يعتقد أنهما كان يتجسسان لصالح تركيا.
ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من رودوس الى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، فيما ذُكر أن الثاني يعمل في القنصلية التركية في رودوس.
وتقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية وفي مياه متنازع عليها كانت مؤخرا مصدرا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان.
وأفادت قناة "سي إن إن اليونان" أن العامل على العبارة كان يزوّد المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة.
ووفق بيان الشرطة فإن التحقيق الذي ستوجّه الاتهامات بناء عليه "جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني".
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