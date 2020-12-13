شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. ثلث المواطنين تعرضوا لرسائل زائفة ضد التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أشارت دراسة بريطانية إلى أن ثلث المواطنين في المملكة المتحدة يرون أن نظريات المؤامرة لا تشجع على الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد.

والكثير من تلك الرسائل الزائفة ضد التطعيم، تم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، طبقا لبحث أجرته كلية "كينجز لندن" ومركز "ايبسوس موري" للبحوث.

ووجد التقرير أن 34% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة رأوا رسائل مضادة لبرنامج التطعيم، بينما وجد التقرير أن حوالي 40% الذين حصلوا على معلوماتهم من منصات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"يوتيوب" ربما صدقوا نظريات المؤامراة بشأن اللقاحات ضد كوفيد19- .

أما الشبان الذين حصلوا على كثير من معلوماتهم من منصات التواصل الاجتماعي ربما كانوا أكثر تصديقا لنظريات المؤامرة.