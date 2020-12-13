مصرف الرشيد يباشر برفع رواتب الموظفين للشهر الحالي

وذكر بيان للمصرف تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "باشر برفع رواتب الموظفين والتي وصل تمويلها للمصرف". ودعا المصرف الموظفين ممن ستصلهم رسائل نصية الى "مراجعة فروعه ومنافذ الصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية".

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