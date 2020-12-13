يوم حاسم آخر في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تتواصل المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للبت الأحد نهائيا في مصير المفاوضات الشاقة لمرحلة ما بعد بريكست، إما للإقرار بفشل يتوقع أن تكون له عواقب وخيمة أو للقول إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا قبل عشرين يوما فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين.

ولا يمكن استبعاد أي سيناريو بما في ذلك إعلان تسوية غير متوقعة نظرا إلى التوتر الشديد في هذه المباحثات التي كثرت فيها محاولات المخادعة وعدم احترام المهل المحددة وشهدت مستجدات مباغتة منذ انطلاقها في آذار/مارس الماضي.

إلا أن المنحى المسجل حتى مساء السبت كان سلبيا. وقال مصدر حكومي بريطاني في وقت تتواصل فيه المباحثات في بروكسل حتى الأحد، "في وضعه الحالي، لا يزال عرض الاتحاد الأوروبي غير مقبول".

وسيعود إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتخاذ قرار مواصلة المباحثات من عدمها، اثناء اتصال هاتفي الأحد على ضوء المفاوضات الأخيرة التي قد تتواصل طوال اليوم.

وسيجرى الاتصال بينهما ظهر الأحد بتوقيت غرينتش على ما أوضحت رئاسة الحكومة البريطانية.

ووصل كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل صباح الأحد لاستئناف المحادثات على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وافاد مصدر أوروبي أن المباحثات استمرت حتى وقت متأخر من ليل السبت الأحد.

وحذر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون من انه في حال قررت لندن وبروكسل تمديد المباحثات مجددا "لن يتجاوز ذلك بضعة أيام كحد أقصى. فنحن بتنا الآن في الوقت الإضافي".

ورغم تكثيف المباحثات لا تزال الخلافات كبيرة بين البريطانيين الذين يريدون حرية مطلقة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الموحدة الشاسعة.

وأضاف المصدر الحكومي البريطاني نفسه "ينبغي على أي اتفاق أن يكون عادلا وأن يحترم المعطى الأساسي ومفاده أن المملكة المتحدة ستكون دولة تتمتع بالسيادة في غضون ثلاثة أسابيع".

وفي مؤشر إلى ارتفاع منسوب التوتر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سفنا تابعة لسلاح البحرية الملكية في حالة جهوزية لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية حيث قد تسجل توترات في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.

ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا من تبعات كوفيد-19.

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الاوروبيين الى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الاوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر الى أسواقه.

الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكان دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.

وإن حصل ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على اتخاذ تدابير رد سريعة مثل فرض رسوم جمركية من دون أن يضطر إلى الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار اجراءات تحكيم عادية، سعيا إلى حماية الشركات الأوروبية. إلا ان لندن ترفض ذلك كليا.

وأكد مصدر أوروبي "يعتبر الاتحاد الأوروبي حماية السوق الموحدة خطا أحمر. ما اقترحناه على المملكة المتحدة يحترم السيادة البريطانية ويمكن أن يشكل اساسا للاتفاق".

وخلال عشاء جمعهما مساء الأربعاء في بروكسل أقرا مجددا بوجود مواقف "متباعدة جدا". إلا أنهما أمهلا المباحثات ثلاثة أيام إضافية أملا بالتوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ "قرار مبرم" الأحد.

وتحاول فون دير لايين وجونسون منذ أيام اخراج المباحثات من الطريق المسدود.

وخلال عشاء جمعهما مساء الأربعاء في بروكسل أقرا مجددا بوجود مواقف "متباعدة جدا". إلا أنهما أمهلا المباحثات ثلاثة أيام إضافية أملا بالتوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ "قرار مبرم" الأحد.

لكن صدرت عنهما منذ ذلك الحين تصريحات متشائمة. فقال جونسون إن "الفشل مرجح جدا" فيما رأت فون دير لايين أن الأمل بالتوصل إلى اتفاق "ضئيل جدا".

لكن صدرت عنهما منذ ذلك الحين تصريحات متشائمة. فقال جونسون إن "الفشل مرجح جدا" فيما رأت فون دير لايين أن الأمل بالتوصل إلى اتفاق "ضئيل جدا".

وعلى صعيد عملي وتحسبا لعدم التوصل الى اتفاق، عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين بشرط أن تفعل لندن الشيء نفسه. وتهدف الإجراءات أيضا إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في العام 2021.