شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقرر إغلاق المدارس والمتاجر 26 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن إغلاق المدارس اعتباراً من 16 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل، مؤكدة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات جديدة لكبح تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وأكدت أن الإغلاق سيطال أيضاً معظم المحال التجارية.

وفي وقت سابق، أوضحت مسودة مقترح حكومي، الأحد، أن ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المتاجر 26 يوماً؛ أي ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى العاشر من يناير/كانون الثاني، مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس «كورونا» المستجد.

ومن شأن المقترح أن يسمح فقط لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت، والصيدليات إضافة إلى البنوك.

وبحسب المسودة، ستُغلق المدارس أيضاً بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل. وتفرض ألمانيا قيوداً جزئية منذ ستة أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل، إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.