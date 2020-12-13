شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا توقف إرهابياً مسؤولاً عن اعتداءات بالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا-أ ف ب أوقفت الشرطة الاندونيسية قائداً كبيراً في جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي كان ملاحقاً بسبب دوره في اعتداءات 2002 في بالي، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة، الأحد.

وأوضح المتحدث أرغو يوونو أنه تم توقيف «ذو القرنين» البالغ 57 عاماً والفار من وجه العدالة منذ 18 عاماً، الخميس، في لامبونغ على جزيرة سومطرة. وأضاف أن الموقوف «يخضع حالياً للاستجواب» وأجريت عمليات تفتيش في منزله. وقال إنه «كان القائد العسكري للجماعة الإسلامية أثناء الاعتداءات» التي أسفرت عن 202 قتيل.

ويُشتبه بأن تكون الخلية التي كان يديرها «ذو القرنين» قد نظّمت الهجوم الانتحاري ضد فندق «ماريوت» في جاكرتا الذي أسفر عن 12 قتيلاً العام 2003.

وكان «ذو القرنين» من المطلوبين الرئيسيين في إندونيسيا والإندونيسي الوحيد على القائمة الأمريكية للمطلوبين. ووعدت واشنطن بتقديم مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لأي شخص يكشف معلومات تساعد في توقيفه.

وأنشأ «ذو القرنين» المقاتل سابقاً في الحرب في أفغانستان، في صلب «الجماعة الإسلامية»، وحدة خاصة مكلفة بتنظيم اعتداءات. وكانت مهمة هذه الوحدة أيضاً تأجيج التوترات الاثنية والدينية في سولاويزي وجزر مولوكو، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين العامين 1998 و2002.

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا توقف إرهابياً مسؤولاً عن اعتداءات بالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.