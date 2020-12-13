شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: الانتقادات «موجعة» لكنها تجعلنا أقوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، أن الانتقادات التي تعرّض لها فريقه ريال مدريد الإسباني أخيراً «موجعة»، لكنها تجعله «أقوى»، وذلك عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد متصدر الدوري السبت، بهدفين نظيفين.

وقال زيدان الذي قاد ريال إلى لقب الدوري الموسم الماضي: «هناك انتقادات موجعة لكنها تجعلنا أقوى، يمتلك اللاعبون شخصية كافية لتخطي ذلك».

وعما إذا كان لاعبوه المخضرمون أمثال الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبرازيلي كازيميرو، يمتلكون المستوى ذاته لتكرار إنجازات دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، قال «زيزو»: «نعم، بالطبع. يثبتون ذلك في الملعب. أداؤهم عالي المستوى».

وتابع زيدان الذي قاد الملكي أيضاً قبل أيام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: «لقد تحسنا على جميع الصعد، أكدنا مباراتينا الجيدتين ضد إشبيلية (1-0 الأسبوع الماضي في الدوري)، ثم الحصول على التأهل إلى ثمن النهائي ضد بوروسيا (مونشنجلادباخ الألماني 2-0 الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا».

وتابع المدرب الذي حقق فوزه الثالث توالياً: «هذه مباراة جيدة أخرى، لعبنا جيداً من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، يجب أن نكون سعيدين وراضين عن العمل الذي قمنا به، كنا واثقين بما نقوم به».

وأضاف: «يدرك اللاعبون أن لحظات صعبة ستواجههم في مسيرتهم أو في موسم ما، لكنهم يدركون أيضاً أنه بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء مميزة وأثبتنا ذلك اليوم».

وبات ريال، ثالث الترتيب، على بعد ثلاث نقاط من أتلتيكو المتصدر ملحقاً به الخسارة الأولى هذا الموسم، لكن الأخير لعب مباراة أقل، فيما يبتعد بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد، الثاني