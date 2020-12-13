الموساد والشاباك يفتتحان مقرات لهما في الامارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي



كشفت صحيفة عبرية النقاب عن تأسيس مقرات لجهازي الأمن العام الداخلي “الشاباك”، والأمن العام الخارجي “الموساد” الصهيونيين، في دولة الامارات، وذلك لحماية المصالح الصهيونية في المنطقة.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، بأن أجهزة الأمن الداخلي والمخابرات الصهيونية بدأت بتأسيس مقرات لها بدولة الإمارات، تمهيدا لوضع خطط وتدريب عناصر محلية على مواجهة أي عمليات تستهدف المصالح الصهيونية في منطقة الخليج الفارسي.

وأكدت الصحيفة أن رئيس جهاز “الشاباك”، نداف أرغمان، قد زار الإمارات، سرا، الأسبوع الماضي، لفحص المقرات المطلوبة، وكذلك لبحث مقرات لسفارة الكيان الصهيوني في أبوظبي والقنصلية العامة لبلاده في دبي، فضلا عن مقر لسفارة الكيان في العاصمة البحرينية، المنامة.

وزعمت الصحيفة أنه في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فإن إيران ستحاول استهداف المصالح الصهيونية في كل من البحرين والإمارات، بهدف تعكير صفو العلاقات الصهيونية مع كل من أبوظبي والمنامة.

وأكدت الصحيفة أن أرغمان بحث مع المسؤولين في كل من البحرين والإمارات مدى تأمين الصهاينة في كلا البلدين، خاصة مع توالي الرحلات الجوية بين بلاده والبحرين والإمارات، ما يعني ضرورة وجود ترتيبات أمنية لهم في البلدين.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أشارت إلى أن تل ابيب تبحث عن مقار لسفارتيها في أبو ظبي والمنامة، وقنصلية عامة في دبي، تمهيدا لبدء تبادل السفراء بين الجانبين.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “هارتس” العبرية، الخميس الماضي، إن نتنياهو يستعد للقيام بـ”زيارة تاريخية” إلى الإمارات يوم 23 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذا الموعد قد يتزامن مع حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

ونقلت الصحيفة عن لسان مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الصهيونية قوله إن “نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي”، موضحا أن الزيارة تأجلت لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.