شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للأعلى للإعلام الثلاثاء حول الوعى وأثره باستقلال الدول بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ندوة حول الوعى وأثره فى استقلال الدول، فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء القادم بمقر المجلس بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من كبار الصحفيين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نظم من قبل جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ناقشت الجلسة دور الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية، والتعريف بالإعلام البيئى وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل فى مجال الإعلام البيئى، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئى والعقبات التى تواجهه ومتطلباته.

كما أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الشباب والرياضة، مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس من قبل، وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التى تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التى تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.