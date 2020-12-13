"تشريعية النواب" تنظر اليوم 4 اتفاقيات أبرزها ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لنظر طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كما تنظر اللجنة طريقة إقرار، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .
وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
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