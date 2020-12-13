شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تنظر اليوم 4 اتفاقيات أبرزها ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لنظر طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تنظر اللجنة طريقة إقرار، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .

وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.