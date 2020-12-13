محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.
وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بتكوين 3 عاطلين - لأحدهم معلومات جنائية- بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة متخذين من دوائر بعض أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريات أمن الدقهلية، القليوبية، المنوفية؛ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم و بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بأسلوب المغافلة.. أمن الدقهلية يضبط عصابة سرقة "الموتوسيكلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.