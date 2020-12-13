ضبط مصنعين بداخلهما 26 طن مواد غذائية مغشوشة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية وبداخله 17 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوات مائدة بلاستيكية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و معدة للتداول ،مصنع مواد غذائية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية. وضبطت الأجهزة 9.7 طن مواد مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، ومعدة للتداول ، و31 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة"، و9 وحدات نهرية مخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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