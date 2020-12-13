أمريكا / إصابات في عمليّة دهسٍ بمدينة نيويورك

أصيب عدة أشخاص مساء أمس الجمعة، في عملية دهس إستهدفت مظاهرة إحتجاجية لمنظمة "حياة السود مهمة" في مانهاتن، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وقال متحدث بإسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية إن سيارة إقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة إحتجاجية، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أشخاص أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.