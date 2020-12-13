الإمارات ونيجيريا تُوقعان مذكرة تفاهم

وقّعت دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، خصوصًا السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية.
الخبرات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.
قال سفير الإمارات لدى نيجيريا، فهد عبيد محمد التفاق - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات وام اليوم الأحد - إن المذكرة تشجع التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل
وقع على المذكرة من جانب دولة الإمارات السفير فهد التفاق، ومن الجانب النيجيري جيفري أونياما وزير الشؤون الخارجية.
أبوجا في عام 2009، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.45 مليار دولار أمريكي عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الإمارات ونيجيريا بدأت عام 1982، وجرى افتتاح سفارة الدولة لدى
وفي وقت سابق ردت سفارة الإمارات العربية المتحدة في نيجيريا على تقارير إعلامية حول قيود السفر المزعومة المفروضة على النيجيريين الراغبين في السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.
ورفضت سفارة الإمارات العربية المتحدة في نيجيريا في أبوجا في ردها صحة المعلومات الواردة في تلك التقارير، مؤكدة في الوقت نفسه تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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