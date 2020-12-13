أرمينيا تبحث مع روسيا انتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان، اليوم الأحد، إن القوات الأذربيجانية تمكنت من الدخول إلى قرية "إن تاهر" وكذلك الاقتراب من قرية "ختسابيرد".

وأضاف البيان الأرمني أن "نتيجة الاستفزاز الأذربيجاني أصيب 6 اشخاص أرمن بجروح، وتكبد العدو خسائر"، وفقا لروسيا اليوم.

ناقش وزير الدفاع الأرمني، فاغارشاك هاروتيونيان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، انتهاك نظام وقف إطلاق النار بمنطقة هادروت في قره باغ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم

قره باغ.

وقالت الوزارة في بينها اليومي حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: "في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت" في قره باغ.

كذلك اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية، أمس السبت، القوات الأذربيجانية باستئناف عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب قره باغ، فيما حملت باكو الجانب الأرمني المسؤولية عن خرق الهدنة.