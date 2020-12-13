ليبيا تُسجل 899 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 899 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في عموم ليبيا، في حين تماثلت 1056 حالة للشفاء.



وأشار بيان للمركز أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم إلى أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألفًا و779 حالة، مازالت 28 ألفًا و585 حالة

منها نشطة، فيما تعافى 60 ألفًا و895 مصابًا، وتوفى 1299 آخرين، منذ ظهور الفيروس بليبيا في مارس الماضي.

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و387 حالة شفاء، و13 وفاة.



وذكر بيان للمركز أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، أن المركز تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.