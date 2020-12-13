أفغانستان تُسجل 321 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية،321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في أفغانستان 49 ألفا و273 حالة.
11 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 1971 حالة.
وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم ـ أنه في غضون 24 ساعة الماضية تعافى 56 شخصًا من كوفيد-19 ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و384، فيما تم تسجيل
وقد أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لأكثر من 167 ألف شخص.
وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48 ألفا و952 حالة بناء على
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1960 حالة وفاة، منوهة بوجود أكثر من 8 آلاف حالة نشطة تتلقى العلاج، بينما بلغ عدد المتعافين 38 ألفا و328 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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