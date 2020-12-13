ألمانيا تدرس مقترحا جديدا لإغلاق المتاجر لاحتواء وباء كورونا

تخطط ألمانيا، لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير 2021 ، مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا.

و جارى إعداد مسودة مقترح حكومي فيما يخص هذا القرار، قبل اجتماع يُعقد في وقت لاحق خلال اليوم، بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقيادات الولايات، وفقا لروسيا اليوم.

ومن شأن المقترح أن يسمح فقط لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات، بالإضافة للبنوك.

وبحسب المسودة، ستُغلق المدارس أيضا

بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.

وتفرض ألمانيا قيودا جزئية منذ 6 أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها

إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.