إيران تستدعي السفير الألماني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 21 ثانية

احتجاجاً على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام المعارض الإعلامي روح الله زم، استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران.

ونفذت السلطات الإيرانية السبت حكما بإعدام الصحفي المعارض روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وأبدت الخارجية الألمانية في بيان لها صدمتها إزاء الظروف التي صدر فيها حكم الإعدام بحق روح الله، خاصة وأنه احتجز خارج إيران ونقل إلى البلاد قسرا.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى عائلة وأصدقاء الصحفي، مشددة على ثبوت الموقف الألماني القاضي بأن الإعدام هو “عقوبة عنيفة وغير إنسانية مرفوضة في أي ظروف”.

ودعت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والامتناع عن إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.

وصدر حكم الإعدام بحق الصحفي الذي كان يعمل على تغطية المظاهرات المعارضة في إيران عامي 2017-2018 بتهمة ممارسة أنشطة مناهضة للثورة والتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى، وذلك بحسب “RT”.