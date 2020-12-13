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لقاح كورونا
قال المدير التنفيذي لشركة “بيونتك” الألمانية، أوغور شاهين، إن السيطرة على الوباء ممكنة بحلول نهاية صيف العام المقبل.
وأضاف شاهين، في حوار مع قناة “فوكس نيوز”: “نحن نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات، ونعلم أن هذه اللقاحات ناجعة، ولذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض والوباء بنهاية الصيف المقبل، على أقصى تقدير”.
كما أكد أنه بحلول نيسان من العام المقبل، يمكن للتطعيم أن يغير الوضع بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا.
وقال: “نحن على ثقة من أنه يمكننا تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، ونخطط أيضا لتقييم ما إذا كان بإمكاننا تقديم جرعات أكثر في عام 2021″، وذلك بحسب “نوفستي”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير شركة “بيونتيك” يحدد الموعد المحتمل للسيطرة على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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