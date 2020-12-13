مقتل قيادي حوثي بارز بنيران "المشتركة" في التحيتا بالحديدة

الأحد 13 ديسمبر 2020

قتل قيادي ميداني حوثي وجُرِح آخرون، الأحد 13 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بنيران القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة، إثر محاولة تسلل نفذتها المليشيات الحوثية لاختراق خطوط التماس.



وذكر مصدر عسكري، أن عناصر من مسلحي المليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في التحيتا، ولكن تم التصدي لهم ودحرهم.

وبحسل المصدر، فإن قياديًا ميدانيًا لقي مصرعه فيما جُرِح آخرون في الاشتباكات التي خاضتها