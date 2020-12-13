شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يفجرون سكة حديدية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

فجر مسلحون مجهولون سكة حديدية للقطارات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على السكة الحديدية التي تربط مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بمدينة تفتان، وفجروها ما أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد. وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الحادث لتأمينه تمهيداً لبدء أعمال الصيانة لاستئناف حركة القطارات التي تأثرت بتلف السكة الحديدية.

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