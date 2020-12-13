شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات كورونا تضرب شعبية مجلس الوزراء الياباني والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت شعبية مجلس الوزراء الياباني برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بواقع 17 نقطة مئوية، لتصل إلى 40% مقارنة باستطلاع سابق، وذلك يرجع إلى عدم الرضا عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة جائحة كورونا، وذلك بحسب ما أظهره استطلاع أجرته صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع خلص إلى أن رضا المواطنين عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا تراجع إلى 14% مقارنة بـ 34% في استطلاع أجرى الشهر الماضي.

وكانت حكومة سوجا قد راهنت بقوة على أن تعزيز السفر المحلي سوف يساعد في إخراج الاقتصاد من الأزمة من خلال تمديد الدعم لمدة ستة أشهر.