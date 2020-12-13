وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية عثمان الغاني ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري وصلا، اليوم، الى قضاء سنجار".
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز مديرية شرطة سنجار بالأسلحة والعتاد والاطلاع على الوضع الامني"، مشيرا الى أن "الزيارة تضمنت اللقاء بعدد من شيوخ العشائر وكان لهم ترحيب بعودة الاستقرار الامني".
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف تعزيز الأمن.. الغانمي والشمري في سنجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.