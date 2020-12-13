بهدف تعزيز الأمن.. الغانمي والشمري في سنجار

وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية عثمان الغاني ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري وصلا، اليوم، الى قضاء سنجار".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الهدف من الزيارة هو تعزيز مديرية شرطة سنجار بالأسلحة والعتاد والاطلاع على الوضع الامني"، مشيرا الى أن "الزيارة تضمنت اللقاء بعدد من شيوخ العشائر وكان لهم ترحيب بعودة الاستقرار الامني".