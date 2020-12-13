اقليم كردستان يتخطى حاجر الـ100 اصابة بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاحد، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم، حيث تجاوز عند الاصابات حاجز الـ100 الف اصابة.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، ان "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 100129 حالة اصابة، 35640 في اربيل و29060 في السليمانية، و32342 في دهوك و3087 في حلبجة".
واضاف ان "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 64431 حالة، 22617 في اربيل و19891 في السليمانية و19042 في دهوك و2881 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3282 حالة، 890 في اربيل و1598 في السليمانية و653 في دهوك، و141 في حلبجة".
وتابع ان "الحالات الباقية الى يبلغ عددها 32416 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 12133 في اربيل و7571 في السليمانية و12647 في دهوك و65 في حلبجة".
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