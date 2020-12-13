- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عبوة ناسفة في سيارة نائب بالبرلمان الأفغاني بكابول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
انفجرت عبوة ناسفة، صباح الأحد، في سيارة نائب بالبرلمان الأفغاني بالعاصمة كابول ما أسفر عن مقتل سائقه وحارسه الخاص.
وقالت وسائل إعلام أفغانية إن "الانفجار كان بسبب لغم أرضي مغناطيسي استهدف سيارة النائب بالبرلمان الأفغاني توفيق وحدت، في الحي الخامس عشر بالعاصمة كابول".
ولم تعلن أي جماعة أو جهة أو حركة مسؤوليتها عن التفجير بعد.
وتجري الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان المسلحة محادثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف وضع حد لعقود من الحرب، ورغم ذلك يتواصل الصراع العنيف.
واليوم السبت، أعلن طرفا المفاوضات الجارية بين طالبان والحكومة الأفغانية تعليق المحادثات مؤقتا حتى 5 يناير/كانون الثاني.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت أيضا، مقتل 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة في سيارة نائب بالبرلمان الأفغاني بكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.