شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 28,080 إصابة جديدة بـ«كورونا» و488 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

سجلت روسيا 28,080 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 6425 إصابة في العاصمة موسكو، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و653,928 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 488 شخصاً توفوا بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 46,941.

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