شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً في إصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: «أ.ف.ب»

سجلت كوريا الجنوبية 1,030 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، وهو رقم قياسي لليوم الثاني توالياً، في الوقت الذي تجهد فيه البلاد لصد موجة ثالثة من «كوفيد ـ 19». وكانت البلاد قد عُدت في وقت سابق نموذجاً يحتذى في مكافحة انتشار الوباء وفي التزام الشعب بإجراءات التباعد الاجتماعي وإرشادات أخرى على نطاق واسع.

لكن عودة التفشي التي رُصدت في العاصمة سيؤول والمناطق المحيطة بها، دفعت بالرئيس مون جاي إن، إلى تقديم اعتذار للشعب عبر «فيسبوك» لفشل إدارته في احتواء الموجة الأخيرة. ووصف الرئيس الوضع، السبت، بأنه «خطر للغاية» بعد تسجيل 950 إصابة جديدة، وهي الزيادة اليومية الأكبر منذ بدء تفشي الوباء.

أرقام عطلة نهاية الأسبوع جاءت في أعقاب تسجيل السلطات ما بين 500 و600 إصابة على مدى عدة أيام، على الرغم من تشديد الحكومة لإجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة في وقت سابق.

وتشمل القيود الأكثر صرامة التي فرضتها الحكومة، حظر التجمع لأكثر من 50 شخصاً بما في ذلك جمهور المباريات الرياضية، والسماح للمقاهي بخدمة التسليم فقط، وإلزام المطاعم بخدمة التوصيل بعد الساعة التاسعة مساء.

ومع ذلك أشارت السلطات الكورية إلى أنها قد تضطر إلى اللجوء لمزيد من التشدد في القيود، مثل إغلاق المدارس وحظر التجمع لأكثر من 10 أشخاص، والسماح للموظفين الأساسيين فقط بالعمل في المكاتب. وتعرضت كوريا الجنوبية لواحدة من أسوأ حالات تفشي «كوفيد ـ 19» المبكرة خارج الصين، لكنها تمكنت من السيطرة عليها من خلال نظام «تتبع وافحص وعالج». ولم يسبق أن فرضت كوريا الجنوبية إغلاقاً عاماً مشابهاً لما حدث في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.