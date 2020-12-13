شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المكسيكية تخفض ساعات التسوق لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي: «رويترز»

قالت حكومة مكسيكو سيتي، السبت، إن المتاجر وسط العاصمة وغيرها من المناطق المزدحمة ستغلق مؤقتاً الساعة الخامسة مساء، للحد من مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا»، حيث تكافح السلطات ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وتقول رئيسة بلدية المدينة كلوديا شينباوم، إن المدينة الآن في حالة «طوارئ»، ولكنها مثل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اختارت عدم فرض قيود ملزمة كثيرة، وحثت السكان بدلاً من ذلك، على البقاء في المنازل وتقليص علاقاتهم الاجتماعية.

وتعد مكسيكو سيتي، ومنطقة العاصمة، بؤرة تفشي الجائحة في المكسيك. ووصلت الإصابات الجديدة بـ«كورونا» إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، مع توقع الحكومة أن يستمر تفاقم الأزمة حتى يناير/كانون الثاني.

وسجلت المكسيك حتى الآن، أكثر من 1.2 مليون إصابة، وأكثر من 113 ألف وفاة، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم. ومع ذلك، يعترف المسؤولون بأنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.