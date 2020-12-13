شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم خاسر يسأل عن نتيجة ديربي مانشستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سأل ملاكم يدعى ماكاولي ماكجوان من مواليد مدينة مانشستر في خضم هزيمته على يد كونواي عن نتيجة مباراة الديربي بين قطبي مانشستر، وفي التفاصيل، خسر ماكجوان، النزال الثانوي قبل نزال فوز البريطاني أنطوني جوشوا على غريمه كوبرات بوليف، في الجولة السادسة لكن الهزيمة واللكمات لم تنسه أهم حدث، مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام الجار مانشستر يونايتد، ونشرت «سكاي سبورتس» حوار ماكجوان مع مدربه: «ما هي نتيجة مانشستر سيتي؟» لم يجبه أحد أول مرة لكن بعد تكراره السؤال قيل له «صفر - صفر».

وانتقدت الصحافة البريطانية نتيجة الديربي ووصفته بـ«الممل» بين استحواذ بلا جدوى للمدرب جوارديولا وإحجام من مهاجميه عن غرز السكين في خاصرة المدرب سولسكاير. وقالت الصحف إن الأحداث في حلبات الملاكمة أكثر إثارة من المباراة وعلق روي كين أسطورة اليونايتد: مباراة ضعيفة جداً، لم يرغب أي طرف فيها بالخروج فائزاً. بطاقتان صفراوان فقط في الديربي؟ أنا فعلاً أشعر بالصدمة، سيتي كما توقعنا استحوذ على الكرة لكن تحركاته كانت متوقعة، يمرر للجوانب وللخلف، أنت لا تدخل الديربي من أجل التعادل.

بعد المباراة الجميع يبتسمون ويعانقون واللاعبون يتحادثون مع بعضهم وينزلون النفق ببساطة، أنا لا أفهم ما يحصل، الجميع يريدون أن يحظوا بشعبية وبحب الآخرين، أنت تلعب في ناد مثل مانشستر يونايتد لتفوز لا لتكون صداقات مع الجميع.

وقال المحللون إن عامين من حقبة المدرب النرويجي في اليونايتد جيدان لكنهما ليسا كافية لحصد الأمجاد بينما سيتي شبح من الفريق الفائز بلقب الدوري الممتاز قبل عامين وأن كتيبة جوارديولا تفتقر لهدافها أجويرو.