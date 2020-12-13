شكرا لقرائتكم خبر عن «عضة» و20 عرقلة من رديف أتليتكو لفينيسيوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور (20 عاماً) نجم ريال مدريد الإسباني عبر حسابه في «انستجرام» عن تعرضه للعض من رديف أتلتيكو مدريد عندما كان يلعب في رديف الريال كاستيا، وقال فينيسيوس الذي دشن مسيرته في الفريق الأول في سبتمبر/ ايلول 2018 في مباراة التعادل سلبياً أمام أتلتيكو مدريد: «كنت أتصور أن المنافسة الشديدة بين الفريقين تتعلق فقط بالفريق الأول لكن رديف الأتلتي عرقلني أكثر من 20 مرة وحاول أحدهم عضي وعندما راجعت شريط المباراة تأكدت من ذلك واشتكيت للحكم حينها لكنه رفع بوجهي بطاقة صفراء»! وجدد الريال تفوقه على غريمه في الديربي بالفوز 2- صفر من هدف كاسيميرو وخطأ أوبلاك حارس الأتلتي.

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