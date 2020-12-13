شكرا لقرائتكم خبر عن حلبة سيلفرستون تكرّم هاميلتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت إدارة حلبة سيلفرستون البريطانية للفورمولا 1 تغيير اسم مضمارها «انترناشيونال بتس سترايت» ليصبح مضمار هاميلتون تكريماً للسائق البريطاني لويس هاميلتون بعد حصده اللقب العالمي السابع ليعادل الأسطورة الألماني مايكل شوماخر في عدد الألقاب ويتفوق عليه في عدد الانتصارات القياسية.

وأصدرت حلبة سيلفرستون بياناً السبت أكدت فيه أن المضمار الذي يحيط به جناحا المبنى الرئيسي سيسمى «مضمار هاميلتون». وأضاف دافيد كولتارد رئيس النادي البريطاني لسائقي السباقات: «هذه أول مرة في تاريخ سيلفرستون يطلق اسم سائق على مضمار فيها، لويس أصبح يحتل جزءاً كبيراً من تاريخ الفورمولا 1 وأدركنا أنا والمسؤولون في النادي أن لا تكريم له أفضل من إطلاق اسمه على المضمار الأيقونة تكريماً لإنجازاته القياسية». وفاز هاميلتون بألقاب الجائزة الكبرى على حلبة سيلفرستون 7 مرات.

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