أحدهما 14 طابقًا.. تصدع عقارين في منطقة محرم بك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تصدع عقارين مأهولين بالسكان، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

انتقل مسئولي حي وسط الإسكندرية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول مكون من 11 طابقا، بناء عام 2001، والثاني مكون من 14 طابقا، بناء عام 2011.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة السكان والعقارات المجاورة.