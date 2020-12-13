أوكرانيا تُسجل 9176 إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 9176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 894 ألفًا و215 إصابة.



وأضاف ستيبانوف - في صفحته على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية - أنه يوجد بين الحالات الجديدة 494 طفلًا و313 عاملًا في مجال الصحة، كما تم تسجيل 156 وفاة جديدة، وتماثل 7 آلاف و563 شخصًا للشفاء.

وفي وقت سابق أكد وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، قفز إلى 709701 حالة إصابة، بعد تسجيل رقم قياسي بالإصابات اليومية بالفيروس.

وأشار إلى أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 16294

حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي في الإصابات بالبلاد منذ تفشي الوباء.

ولفت إلى أن 184 مريضًا توفوا جراء كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 12093 وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.