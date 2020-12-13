أفغانستان: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بكابول

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية في كابول.
عبوة ناسفة مغناطيسية أثناء مرور سيارة من طراز "تويوتا لاندكروزر".
ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز قوله "إن الحادث وقع في حوالي الساعة 45ر7 صباحًا بالتوقيت المحلي بالقرب من فندق "باروان" حيث انفجرت
ولم يذكر فارامرز أي تفاصيل حول هوية ضحايا الهجوم.
كما أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة (طالبان) مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.
وفي وقت سابق أعلنت الاستخبارات الأفغانية السبت أن القوات الأفغانية الخاصة قتلت قياديا مهما في تنظيم "القاعدة" في شبه القارة الهندية كان مطلوبا للولايات المتحدة في ولاية غزنة وسط البلاد. والقيادي المقتول مصري الجنسية ويعد واحدا من أهم الإرهابيين المطلوبين المدرجة أسماؤهم على لوائح مكتب التحقيقات الأمريكي (الإف بي آي). وفي غرب العاصمة، ارتفعت حصيلة الانفجار الذي استهدف مركزًا تعليميًا لتصبح 24 قتيلًا، والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
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