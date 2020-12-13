المكسيك تُسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفًا و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و685 وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا فى البلاد ارتفع إلى مليون و241 ألفًا و436

حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 113 ألفًا و704 حالات وفاة.

وفي وقت سابق ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و٢٢٩ ألفًا و٣٧٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٢ ألفًا و٢٥٣ إصابة جديدة.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١١٣ ألفًا و١٩ حالة، عقب تسجيل ٦٩٣ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.