إسرائيل تُسجل 1288 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 321 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2983 حالة بعد تسجيل أربع حالات أمس بينما هناك 128 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وتجاوز العدد الإجمالي للاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ354 ألف حالة تعافي منهم ما يزيد عن 335 ألف حالة .

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تلقت إضادات دولية بجهودها والتدابير المبكرة خلال فصل الربيع الماضي لاحتواء تفشي كوفيد-19، ما أسفر عن تسجيل معدل وفيات منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى، بيد أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفقدانها السيطرة بعد تخفيف الإغلاق الأول في مايو الماضي.

وعاد تفشي الفيروس بسرعة، وسجلت البلاد يوم الجمعة الماضي

أعلى معدلاتها من حيث حالات الإصابة اليومية الجديدة، والتي تجاوزت 5000 حالة، وأصبحت إسرائيل أول دولة تعاود فرض إغلاق على مستوى البلاد.

وأُغلقت المدارس، وطلبت السلطات من المواطنين الحفاظ على البقاء داخل حيز قدره كيلومتر واحد من منازلهم، باستثناء حالات الذهاب إلى العمل، والتسوق الضروري، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وحضور الخدمات الدينية والاحتجاجات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.