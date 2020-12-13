فنزويلا تُسجل 462 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، أنها سجلت 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم 30 حالة وافدة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 107 آلاف و177 حالة، تعافى منهم 102 ألف و289 حالة.
نقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني
وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3939 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 949 بعد تسجيل 5 حالات خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية السبت أنها سجلت 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 59 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 106 آلاف و715 حالة، تعافى منها 102 ألف حالة.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني
وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 944 بعد تسجيل 6 حالات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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