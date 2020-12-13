أمريكا تُسجل أكثر من 219 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 16 مليونًا و62 ألفًا و299 حالة، وذلك عقب تسجيل 219 ألفًا و510 إصابات جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
حالة، وذلك عقب تسجيل 2368 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 297 ألفًا و818
وفي وقت سابق سجلت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.
وجاء في بيان الجامعة: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلالالـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".
وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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