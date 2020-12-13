الأمم المتحدة تؤكد أن الخبراء سيصلون إلى ناقلة النفط "صافر" الشهر المقبل

الأحد 13 ديسمبر 2020

أكدت الأمم المتحدة أن خبراء تابعين لها سيصلون إلى ناقلة النفط "صافر"، الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.



وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أن المنظمة عقدت اجتماعا إيجابيا مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء، في إشارة إلى مليشيا الحوثي، وأنها متفائلة بأنه ستكون بالإمكان المحافظة على الإطار الزمني للوصول إلى الناقلة أواخر يناير المقبل.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مليشيا الحوثي باستخدام ناقلة النفط "صافر" للابتزاز السياسي، مع استمرارها في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الناقلة، رغم دعوات الحكومة والمجتمع الدولي، غير آبهة بالمآلات والتداعيات الخطيرة.

وطالبت باستمرار الضغط على الحوثيين وإعداد قائمة بالقيادات الحوثية المعرقلة، تمهيدا لفرض عقوبات عليها إذا لم تستجبْ للدعوات المتكررة من الحكومة والمجتمع الدولي، لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية مدمرة محليا وإقليميا