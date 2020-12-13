إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 16 مليونا مع بدء طرح اللقاح

الأحد 13 ديسمبر 2020

تخطى عدد إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة حاجز 16 مليون حالة، في حين تقترب الوفيات من 300 ألف وفاة، على الرغم من قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للمرض في البلاد يوم الأحد.



ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح باستخدام لقاح مضاد للمرض في وقت متأخر أمس الجمعة، ومن المنتظر بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للقضاء على الوباء الذي قلب حياة الأمريكين رأسا على عقب وألحق الدمار بالاقتصاد الأمريكي.

وأعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الجمعة على تويتر "إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ"، ووعد الأمريكيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.

لكن جنرالا أمريكيا يشرف على تنظيم عملية طرح اللقاح في الولايات المتحدة قال إن التطعيم باللقاح الجديد سيبدأ صباح الاثنين مع سعي شركة فايزر وشركائها للبدء في شحنه يوم الأحد.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا إنه سيجري نقل اللقاح إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد يوم الاثنين. وأضاف أن باقي مواقع التوزيع البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن فايزر ستوفر المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.

وهذا هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة، حيث حصد الوباء حتى الآن أرواح ما يربو على 295 ألف شخص. وكانت بريطانيا وكندا وثلاث دول أخرى قد صرحت بالفعل باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية