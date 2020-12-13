ناشط سياسي يتحدث حول قدرة النخبة الحضرمية على مواجهة الارهاب

الأحد 13 ديسمبر 2020

قال الكاتب والناشط السياسي الجنوبي شهاب أحمد الحامد إن مايميز حضرموت عن غيرها ، هي سلمية المجتمع الحضرمي المتجانس في الغالب والمتصالح مع بعضه ومع الآخر، ولذا تجد الحضرمي بطبعه اكثر انشدادا للدولة والنظام والقانون اينما وجد ، والاقل اندفاعا للتطرف اياً كان سياسي او ديني.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن "الارهاب" على النحو الذي شهدناه في عدن وابين وشبوة وحضرموت ، اي الذي يخدم اجندات قوى النفوذ في السلطة ويحمي مصالها ويأتمر بأمرها والذي تسلم له المحافظات الجنوبية دون سواها والذي لاينشط الا في الجنوب ولا يستهدف الا الجنوبيبن ...الخ، فإن النخبة الحضرمية تمتلك القدرة والكفاءة والشجاعة على مواجهته وهزيمة الارهاب ، وقد فعلت قوات الحزام الامني ذلك في عدن وابين وكذا مشاركة قوات النخبة الشبوانية في العملية العسكرية التي عرفت بعملية الجبال البيضاء باسناد قوات التحالف العربي لتطهير مديريتي مرخة ونصاب من عناصر القاعدة .

وأشار بأن قوات النخبة هي من القوات الجنوبية المقتدرة من حيث الجهوزية والتأهيل والتدريب والكفاءة والامكانات ، وهي تمثل النواة الحقيقية لجيش دولة الجنوب المنشودة ، وبالتالي نستطيع الرهان عليها وعلى فصائل القوات الجنوبية في الدفاع عن حضرموت إذا ما عززت بالسلاح النوعي الذي يحدث التوازن المطلوب لصد اي اعتداء محتمل.