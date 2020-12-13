محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد أنها سجلت 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم 30 حالة وافدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 107 آلاف و177 حالة، تعافى منهم 102 ألف و289 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3939 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 949 بعد تسجيل 5 حالات خلال الـ(24) ساعة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 107 آلاف و177 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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