"مفيش داعي للقلق".. وزير التعليم يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تخفيف المناهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد حذف للمناهج في جميع المراحل.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استكمال الدراسة وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها دون حذف للمناهج.

وعن تأجيل الدراسة، أكد شوقي لمصراوي أنه لا نية لتأجيل الدراسة، مضيفًا: "هناك أقاويل مغلوطة على السوشيال ميديا بشأن تأجيل أو إلغاء الدراسة والامتحانات، وولادكم في إيدي أمينة، ومفيش داعي للقلق".

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