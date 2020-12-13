البرازيل تسجل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 179765 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6781799 حالة.

يشار إلى أن البرازيل تبحث شراء عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما فيها لقاح (سبوتنيك V) الروسي ولقاح شركة (سينوفاك) الصينية ولقاحات من صنع الشركات الغربية.

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