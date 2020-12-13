المكسيك تفرض قيوداً جديدة لكبح كورونا

سيف اليزيد - قالت حكومة مكسيكو سيتي إن المتاجر في وسط العاصمة وغيرها من المناطق المزدحمة ستغلق مؤقتا الساعة الخامسة مساء للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حيث تكافح السلطات ارتفاعا في عدد الإصابات.

وتقول رئيس بلدية المدينة كلوديا شينباوم إن المدينة الآن في حالة "طوارئ" ولكنها، اختارت عدم فرض قيود ملزمة وحثت بدلا من ذلك السكان على البقاء في المنزل وتقليص علاقاتهم الاجتماعية.

وتعد مكسيكو سيتي ومنطقة العاصمة بؤرة تفشي الجائحة في المكسيك ووصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة مع توقع الحكومة أن يستمر تفاقم الأمور حتى يناير.

وسجلت المكسيك حتى الآن أكثر من 1.2 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 113 ألف وفاة، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم. ومع ذلك يعترف المسؤولون بأن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

