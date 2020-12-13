لرفع وتيرة العمل.. توجيه بزيادة اعداد اليد العاملة لمشروع ماء السماوة الكبير

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "زار المهندس نجم الحيالي مدير عام المديرية العامة للماء مشروع ماء السماوة الكبير لأهمية المشروع في تقديم الخدمات، حيث يساهم هذا المشروع في تغطية احتياجات قرابة ٨٠% من سكان مدينة السماوة".
واوعز الحيالي، بحسب البيان الى "ايجاد الحلول والسبل الكفيلة لدعم سير العمل، ومنها المستحقات المالية، وسمات الدخول للعاملين في المشروع ومشاكل فنية، فضلا عن زيادة أعداد اليد العاملة من اجل ارتفاع وتيرة العمل، بإعتبار كل جزء من أجزاء المشروع هو مشروعاً مستقلا بحد ذاته".
واضافت، أن "الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع في ١/٢/٢٠٢٢ والالتزام بالفترة التي تم الاتفاق عليها، والمصادقة عليها مع الوزارة"، معربا عن "حل جميع التعارضات والمعوقات مع الدوائر ذات العلاقة في المحافظة لاستمرار سير عمل المشروع".
واوعز الحيالي، بحسب البيان الى "ايجاد الحلول والسبل الكفيلة لدعم سير العمل، ومنها المستحقات المالية، وسمات الدخول للعاملين في المشروع ومشاكل فنية، فضلا عن زيادة أعداد اليد العاملة من اجل ارتفاع وتيرة العمل، بإعتبار كل جزء من أجزاء المشروع هو مشروعاً مستقلا بحد ذاته".
واضافت، أن "الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع في ١/٢/٢٠٢٢ والالتزام بالفترة التي تم الاتفاق عليها، والمصادقة عليها مع الوزارة"، معربا عن "حل جميع التعارضات والمعوقات مع الدوائر ذات العلاقة في المحافظة لاستمرار سير عمل المشروع".
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