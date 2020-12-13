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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. المرأة الحديدة تسخر من كلام حزب أردوغان عن إقتصاد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت المرأة الحديدية ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، أن كلام حزب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، عن اقتصاد تركيا، ما هو إلا مجرد حكايات خيالية.
وقالت فى فيديو لها نشره موقع "تركيا الآن": "الواقع الذى تعيشه تركيا يتعارض مع الحكايات الخيالية لحزب العدالة والتنمية، ومثال إلى ذلك أنه وفقا للإحصائيات لم يكسب نصف سكان تركيا ما يكفى من المال من أجل معيشتهم".
وأضافت زعيمة حزب الخير التركي:" أن هناك الكثير من الشباب عاطلين، وأصحاب المهن يعانون من أزمات عديدة، والموظفين لم يحصلوا على رواتبهم، والليرة فقدت الكثير من قيمتها، والأوضاع المعيشية للكثير أصبحت صعبة"
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