بعد 39 يوماً.. بايدن يتعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ

تعهد الرئس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوماً.

وقال بايدن، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "منذ خمس سنوات في مثل هذا اليوم، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ".

وأضاف الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي: "في غضون 39 يوما، ستنضم إليها الولايات المتحدة".

وأكد بايدن أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.

ودخل القرار المثير للجدل، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات، حيز التنفيذ اعتبارا من 4 من نوفمبر 2020، ليصبح بذلك عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 189.

ووقعت 6 دول أخرى على الاتفاقية المبرمة في عام 2015 والمعروفة أيضاً باسم "كوب 21"، لكنها لم تنضم إليها رسمياً حتى الآن.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر دولة على مستوى العالم، بعد الصين، من حيث انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وسبق أن أعرب جو بايدن عن دعمه لاتفاق باريس.

ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى الحد من الاحترار العالمي بمستوى لا يزيد عن درجتين بمقياس ريختر، وتتعهد الدول الموقعة عليه ببذل الجهود كي يكون هذا المعدل تحت عتبة 1.5 درجة.

جدير بالذكر أنه تجري إعادة النظر في أهداف الاتفاق مرة في كل خمس سنوات.